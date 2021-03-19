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Музей восковых фигур в Техасе убрал изображение Трампа – посетители слишком часто его били

19.03.2021, 19:41
Музей восковых фигур в Техасе убрал изображение Трампа – посетители слишком часто его били - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Музей восковых фигур Луи Тюссо в Сан-Антонио (Техас, США) снял с показа свою статую бывшего президента США Дональда Трампа из-за того, что посетители неоднократно били его кулаками. Об этом сообщает San Antonio Express-News.

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Как отмечается, статую Трампа перенесли на склад, поскольку нанесенные ей повреждения стали слишком заметными.

Видео из музея в Сан-Антонио, когда там еще стояла статуя Трампа:

В октябре 2020-го в преддверии президентских выборов в США музей мадам Тюссо в Берлине поместил свою восковую статую Трампа в мусорный контейнер – этот акт был призван отразить его ожидания от ноябрьских выборов.

  • 15 декабря 2021 года были объявлены итоги голосования выборщиков в выборах президента США, в котором Байден победил с 306 голосами против 232 у Трампа.
  • 20 января 2021 года состоялась инаугурация Байдена.

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Наталия Медведева
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