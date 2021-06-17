"Мы ничего не можем сделать". На Шри-Ланке судно с тоннами химикатов полностью ушло на дно

У берегов Шри-Ланки судно с 25 тоннами химикатов полностью погрузилось на дно. Из-за сложных погодных условий в ближайшее время его обломки доставать не будут, передает Associated Press.

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Контейнеровоз с химикатами полностью затонул у берегов Шри-Ланки 17 июня – почти через месяц после возгорания, что вызывает опасения у местных властей из-за возможной экологической катастрофы.

Оператор судна сказал, что обломки X-Press Pearl теперь полностью лежат на морском дне на глубине 21 метр.

Глава местного управления по защите морской среды заявила, что в ближайшее время было бы небезопасно доставать обломки из-за неспокойного моря и сезона муссонов. Ожидается, что море "успокоится" в сентябре.

"Море очень жестокое. В тяжелый сезон мы ничего не можем сделать", – сказала она.

До извлечения обломков судна эту территорию будут охранять. Также планируется установить навигационные сигнальные огни и маркеры для безопасности других судов.

Военно-морской флот Шри-Ланки считает, что причиной пожара стали 25 тонн азотной кислоты и других химических веществ, которые перевозило судно. Большая часть химикатов сгорела, но на побережье все еще выносит мусор – стекловолокно и тонны пластика. Однако основное беспокойство вызывает около 300 тонн бункерного топлива. Пока что неизвестно – сгорело ли оно во время пожара, либо ушло ко дну вместе с судном.

25 мая 2021-го на судне произошел взрыв, два человека получили травмы. Спасатели эвакуировали весь экипаж с горящего контейнеровоза. Полиция начала расследование.

1 июня суд в Коломбо запретил выезд из страны капитану, инженеру и его помощнику. Также правительство заявило, что подаст иск против владельцев судна, чтобы потребовать компенсацию.

2 июня, после 12 дней пожара, судно начало тонуть. Военно-воздушные силы Шри-Ланки пытались отбуксировать его подальше в море, но оно пошло ко дну.

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Оксана Житнюк

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