На Филиппинах произошло мощное землетрясение

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На Филлипинах сегодня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Об этом геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зафиксировано на острове Минданао на юге Филиппин. Подземные толчки произошли на глубине 49 километров, их вибрации ощущались в радиусе 250 километров.

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Пока не сообщается о разрушениях, пострадавших и жертвах. Специалисты изучают возможность цунами вследствие вибраций.

28 декабря 2018 года в индонезийской провинции Западное Папуа зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8 баллов по шкале Рихтера.