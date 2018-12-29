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29.12.2018, 09:06

На Филиппинах произошло мощное землетрясение

На Филиппинах произошло мощное землетрясение - Фото
Иллюстративное фото: Getty Images

Землетрясение зафиксировано на острове Минданао на юге Филиппин, о жертвах информации нет

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На Филлипинах сегодня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Об этом геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зафиксировано на острове Минданао на юге Филиппин. Подземные толчки произошли на глубине 49 километров, их вибрации ощущались в радиусе 250 километров.

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Пока не сообщается о разрушениях, пострадавших и жертвах. Специалисты изучают возможность цунами вследствие вибраций.

28 декабря 2018 года в индонезийской провинции Западное Папуа зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8 баллов по шкале Рихтера.

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Теги: землетрясение, Филиппины
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