На фоне ослабления карантина в мире Япония продлила чрезвычайное положение

Синдзо Абэ (фото - ЕРА)

Сегодня, 4 мая, премьер-министр Японии Синдзо Абэ продлил чрезвычайное положение в стране до 31 мая, заявив, что распространение коронавируса еще не снизилось настолько, чтобы снимать ограничения. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что Абэ пообещал отменить ограничения раньше этого срока, если такой будет рекомендация экспертов, которые выскажут свое мнение 14 мая.

Премьер-министр Японии также сказал, что в префектурах, где мало инфицированных, карантин может быть несколько ослаблен – в частности, можно открыть библиотеки и музеи для ограниченного числа посетителей.

Абэ призвал общественность подготовиться к долгой борьбе с вирусом и попросил их продолжать практиковать социальное дистанцирование. Люди должны были бы принять новый образ жизни для эры коронавируса, сказал он.

Премьер-министр пообещал принять дополнительные меры по смягчению экономических последствий блокировки, включая деньги на оплату аренды, расширение помощи для защиты рабочих мест и помощь работникам, занятым неполный рабочий день, которые потеряли работу.

В отличие от других правительств, которые вынуждают закрывать предприятия и обязывают людей оставаться дома, администрация Абэ только просит соблюдать меры по борьбе с коронавирусом, что означает, что некоторые бары и рестораны в сильно зараженных городах, таких как Токио и в других местах, остаются открытыми.

В 13 префектурах, включая Токио и Осака, которые пострадали сильнее всего, правительство стремится сократить количество людей в оживленных торговых и развлекательных районах на 80%.

Абэ извинился, что не смог достичь этой цели в большинстве мест, и заявил, что цель чрезвычайного положения сохраняется – снижения количества новых инфекций до 100 в день, или до числа меньшего, чем число выздоровевших.

В Японии зарегистрировано 15 965 случаев COVID-19 и 568 смертей.

27 апреля сообщалось, что Япония в связи с пандемией введет запрет на въезд в страну еще 14 странам, в том числе и Украине – общее число стран, которым запрещен въезд, достигло 87.

Читайте также: Угри в океанариуме Токио начали забывать людей: им будут звонить по видеочату