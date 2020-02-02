На Галапагосских островах нашли потомков вымерших черепах

Одинокий Джордж (Фото: Jan Ronneburger/ЕРА)

На Галапагосских островах ученые нашли потомков вымерших черепах, в том числе предположительно потомков известного Одинокого Джорджа, умершего в 2012 году. Об этом пишет The Guardian.

Экспедиция из 45 человек работала у вулкана Вольф на острове Исабела, где было найдено 30 гигантских черепах, часть из которых произошла от двух вымерших видов, в том числе от вида Одинокого Джорджа: одна молодая самка имеет прямое происхождение от вида Chelonoidis abingdonii с острова Пинта, последней из этих черепах был Одинокий Джордж, которому, как полагают, было более 100 лет. Еще 11 самцов и 18 самок потомки линии с острова Флореана.

Ученые считают, что что пираты и китобои забирали черепах с других островов архипелага и оставляли их возле вулкана.