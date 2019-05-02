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02.05.2019, 11:34

Завтра на Индию обрушится Фани: на пути стихии - 100 млн человек

Завтра на Индию обрушится Фани: на пути стихии - 100 млн человек - Фото
Фото: ЕРА

Власти закрыли два крупных порта на побережье штата, который, как ожидается, станет эпицентром стихии. Закрыты школы и университеты, людей эвакуируют

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Тысячи людей эвакуируются из деревень вдоль восточного побережья Индии, куда со скоростью ветра свыше 200 км/ч движется мощный циклон Фани, сообщает BBC.

Ожидается, что штат Орисса он накроет в пятницу.

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Местные власти закрыли два крупных порта и эвакуируют людей из этих районов. Штаты Андхра-Прадеш и Тамилнад также находятся в состоянии повышенной готовности.

Все школы и университеты в Орисса закрыты. Власти также обеспокоены возможностью разрушений из-за циклона 858-летнего храма Джаганнатхи, расположенного в одном из городов этого штата.

Отмечается, что Фани станет четвертым стихийным бедствием на восточном побережье за последние 30 лет.

29 апреля в Индонезии в результате наводнения и оползней, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 29 человек.

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Теги: Индия, циклон фани
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