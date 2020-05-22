На карантине во Франции двое детей нашли золото на $100 000

Золото (фото - depositphotos.com)

Во Франции двое детей нашли два золотых слитка, стоимость которых составляет около 40 000 евро за штуку. Об этом сообщает BBC News Україна.

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60-летний бизнесмен и его жена забрали двоих сыновей и решили уехать из Парижа в загородный дом на время карантина. Дети попросили разрешения построить небольшой домик в саду из веток, досок и старых покрывал. Отец сказал им, что покрывала можно найти в комнате их покойной бабушки. Когда они доставали их из шкафа, оттуда выпали два тяжелых предмета.

"Но они не обратили на них особого внимания и положили назад", - рассказал местный аукционер Филипп Руяк. Лишь позже они догадались, что это было и рассказали отцу о находке.

"Он попросил их пойти и принести эти предметы - сначала он решил, что речь идет о подставках для ножей, которые принадлежали их бабушке", - рассказал Руяк. Позже оказалось, что это два золотых слитка, каждый из которых весил по 1 кг. Бабушка мальчиков купила эти слитки в 1967 году. Сейчас их выставили на аукцион.

Изначально их стоимость была 40 000 евро за штуку, но сейчас цена золота выросла и теперь за два слитка они могут получить около 100 000 евро, считает аукционер.

10 апреля 2017 года сообщалось, что 55-летний британец купил танк T54 за 30 000 фунтов стерлингов и нашел в топливном баке золотые слитки на 2 млн фунтов.