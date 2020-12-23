На Космическом побережье США построили первую с 1960-х новую стартовую площадку для ракет

Аэрокосмическое управление США завершило работу над новой стартовой площадкой на территории Космического центра им. Кеннеди в штате Флорида, пишет NASASpaceflight.com. Со стартового комплекса 48 (SLC-48) будут осуществляться запуски ракет меньшего размера, чем с SLC-39A/B или SLC-41, откуда стартуют носители SpaceX, ULA и, вскоре, SLS.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

SLC-48 планировалась с 2016 года для использования различными операторами малых/средних ракет – вроде Astra, Vector Launch и других. Строительство началось в конце ноября 2019-го.

Там нет почти никаких постоянных структур (сборочного цеха, стартовой башни, резервуаров для топлива и прочего): лишь бетонная площадка толщиной более метра размером 12,8 на 16,5 м, небольшой бассейн для воды системы шумоподавления, зона для топливозаправщиков и другие мелочи.

Читайте также: Частный космос: Есть ли в Украине шанс для своих Илонов Масков

Это первая стартовая площадка, построенная в центре с 1960-х. Инженеры говорят, что SLS-48 "удовлетворяет потребность в новых недорогих пусковых системах с очень быстрыми рабочими циклами".

На площадке можно будет запускать ракеты с жидким кислородом, жидким метаном, жидким водородом, керосином RP-1, гиперголиками, газами под высоким давлением (азот и гелий). Центр Кеннеди обеспечивает пути подвоза для загрузки топлива, трубы и соединительное оборудование, а также хранилища для жидкого метана и жидкого кислорода.

LC-48 сможет поддерживать до 52 запусков в год ракет с максимальной взлетной массой до 136 тонн и максимальной тягой до 227 метрических тонн на уровне моря. Площадка не поддерживает возвращаемые миссии.

Вскоре NASA планирует оборудовать еще одну площадку к югу от этой, но уже с постоянными башнями молниезащиты, объектом горизонтальной сборки, системой шумоподавления и стендом для испытания двигателей.

Как выглядит из космоса замерзший и заснеженный Днепр — четвертая по длине река Европы, показали в блоге NASA.

21 ноября запущен новейший спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-6.

Смотрите анимацию: Как выглядит разрушение крупнейшего шельфового ледника Гренландии из космоса

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.