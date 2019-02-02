Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.02.2019, 17:14

На Кубу упал метеорит. Местные жители собирают его обломки: фото

На Кубу упал метеорит. Местные жители собирают его обломки: фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По иронии судьбы, обломки метеорита упали в городке Виньялеса прямо к муралу с изображением динозавров

Реклама
Реклама

В небе над Кубой сгорел метеорит. Его обломки долетели до небольшого городка на западе островного государства - Виньялеса. Об этом сообщает Gizmodo.

По свидетельствам местных жителей, от метеорита на небе остался четкий белый след, а в момент его "прохождения" раздавался сильный шум.

Реклама

По стечению обстоятельств, части упавшего метеорита в городке Виньялеса нашли прямо у граффити с изображением динозавров:

О жертвах или пострадавших не сообщается.

Фото: Twitter/HatzelVelaWPLG

На самом деле, метеориты "падают" на Землю почти каждый день, правда абсолютное большинство из них, ввиду своего размера, сгорает в атмосфере, так и не долетев до поверхности планеты.

Читайте также: "Как реактивный двигатель": на Кубе пронесся торнадо - видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: куба, космос, метеорит
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 