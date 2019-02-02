На Кубу упал метеорит. Местные жители собирают его обломки: фото

В небе над Кубой сгорел метеорит. Его обломки долетели до небольшого городка на западе островного государства - Виньялеса. Об этом сообщает Gizmodo.
По свидетельствам местных жителей, от метеорита на небе остался четкий белый след, а в момент его "прохождения" раздавался сильный шум.
По стечению обстоятельств, части упавшего метеорита в городке Виньялеса нашли прямо у граффити с изображением динозавров:
Reporteros de @TelePinar en el #MuraldelaPrehistoria #Viñales #PinarDelRio constatan caída de piedras negras de alrededor de 7 cm luego de un gran estruendo. @fatimaTelePinar investiga #Cuba pic.twitter.com/NLLvVcr18U— Rolando Segura (@rolandoteleSUR) 1 лютого 2019 р.
О жертвах или пострадавших не сообщается.
Фото: Twitter/HatzelVelaWPLG
На самом деле, метеориты "падают" на Землю почти каждый день, правда абсолютное большинство из них, ввиду своего размера, сгорает в атмосфере, так и не долетев до поверхности планеты.
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