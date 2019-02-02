На Кубу упал метеорит. Местные жители собирают его обломки: фото

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В небе над Кубой сгорел метеорит. Его обломки долетели до небольшого городка на западе островного государства - Виньялеса. Об этом сообщает Gizmodo.

По свидетельствам местных жителей, от метеорита на небе остался четкий белый след, а в момент его "прохождения" раздавался сильный шум.

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По стечению обстоятельств, части упавшего метеорита в городке Виньялеса нашли прямо у граффити с изображением динозавров:

О жертвах или пострадавших не сообщается.

Фото: Twitter/HatzelVelaWPLG

На самом деле, метеориты "падают" на Землю почти каждый день, правда абсолютное большинство из них, ввиду своего размера, сгорает в атмосфере, так и не долетев до поверхности планеты.

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