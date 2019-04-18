На Майдейре перевернулся автобус с туристами: много погибших

Фото: Lusa/Homem Gouveia

В португальском острове Майдейра в результате аварии туристического автобуса погибли 29 человек. Об этом сообщает Publico.

По данным издания, большинство из погибших - немецкие туристы, многие из них пенсионеры, 27 человек травмированы.

Реклама

Авария произошла вчера, 17 апреля, около 18:30 по местному времени в районе прибрежном Канису на южном побережье острова. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и съехал дороги, в результате автобус перевернулся.

В автобусе находились 55 пассажиров, водитель и экскурсовод.

Пострадавших доставили в больницу Фуншал, троих из них прооперировали, 23 - под наблюдением врачей, двоих выписали.

В больнице подтвердили, что двое из пострадавших - из Португалии, остальные - иностранные граждане.

Власти Мадейры объявили трехдневный траур.

10 апреля в Днепре около 9 утра на проспекте О. Поля произошло масштабное ДТП при участии КРАЗа с прицепом и 12 других автомобилей.