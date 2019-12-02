На острове в Тихом океане - эпидемия вируса: пять смертей за 24 ч

Тихоокеанское островное государство Самоа закрыло все школы и ограничивает путешествия перед новогодними праздниками из-за эпидемии кори. Об этом пишет Reuters.
По данным Минздрава страны, всего за две недели только официальное число скончавшихся от вируса выросло более чем в 10 раз - до 53 смертей по состоянию на 2 декабря.
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Вакцинированных на острове - менее трети (31%).
Сейчас зарегистрировано более 3700 случаев заболевания корью среди глубоко религиозного населения острова (около 200 000 человек).
Несмотря на экстренные меры по вакцинации, уровень заболеваемости и смертности по-прежнему быстро возрастает: пять смертей за последние 24 часа. Именно это подтолкнуло власти Самое ввести чрезвычайные ограничения на публичные собрания и поездки.
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