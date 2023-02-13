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На пляже в Батуми прогремел взрыв: свидетели говорят о противокорабельной мине – видео

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 17:19
На пляже в Батуми прогремел взрыв: свидетели говорят о противокорабельной мине – видео - Фото
Фото: Batumelebi.ge

На пляже в грузинском городе Батуми вечером в понедельник около 16:50 по киевскому времени прогремел взрыв. Об этом сообщила собственная корреспондентка LIGA.net.

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Местное издание Batumelebi пишет, что в результате взрыва никто не пострадал.

Журналисты пообщались со свидетельницей происшествия, которая успела сфотографировать неизвестный предмет, прежде чем он взорвался. Он похож на противокорабельную мину.

Мины в Черном море появились из-за того, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Андрій Водяний
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взрыв Грузия мины черное море батуми
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