На пляже в Батуми прогремел взрыв: свидетели говорят о противокорабельной мине – видео
13.02.2023, 17:19
Фото: Batumelebi.ge
На пляже в грузинском городе Батуми вечером в понедельник около 16:50 по киевскому времени прогремел взрыв. Об этом сообщила собственная корреспондентка LIGA.net.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Местное издание Batumelebi пишет, что в результате взрыва никто не пострадал.
Журналисты пообщались со свидетельницей происшествия, которая успела сфотографировать неизвестный предмет, прежде чем он взорвался. Он похож на противокорабельную мину.
Мины в Черном море появились из-за того, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
- Многочисленные случаи обнаружения мин фиксировались в Украине и других странах Черноморского региона, в частности Болгарии, Румынии.
- В сентябре 2022 года на одну из мин наткнулся румынский военный корабль.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии