На родине Мелании установили деревянный памятник Трампу: фото

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В словенском городе Севница, где ранее установили памятник Мелании Трамп, поставили деревянный памятник и ее мужу - президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщает WP, высота памятника около семи с половиной метров. Он находится примерно в 32 км от столицы Любляны.

На статуе изображен Трамп в голубом костюме и ярко-красном галстуке с яростным взглядом в глазах, правая рука с поднятым кулаком поднята вверх.

Человек, который создал памятник, дал интервью местному телеканалу Kanal A. Он сказал, что это должно было показать Трампа в стиле Супермена или Статуи Свободы.

WP подмечает, что изображение может быть не совсем лестным. Художник заявил в интервью, что статуя была "провокацией, потому что мир полон популизма".