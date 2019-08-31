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На родине Мелании установили деревянный памятник Трампу: фото

На родине Мелании установили деревянный памятник Трампу: фото - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
31.08.2019, 11:20

В июле в этом же городе был установлен памятник Мелании Трамп

В словенском городе Севница, где ранее установили памятник Мелании Трамп, поставили деревянный памятник и ее мужу - президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает The Washington Post

Как сообщает WP, высота памятника около семи с половиной метров. Он находится примерно в 32 км от столицы Любляны. 

На статуе изображен Трамп в голубом костюме и ярко-красном галстуке с яростным взглядом в глазах, правая рука с поднятым кулаком поднята вверх.

Человек, который создал памятник, дал интервью местному телеканалу Kanal A. Он сказал, что это должно было показать Трампа в стиле Супермена или Статуи Свободы.

WP подмечает, что изображение может быть не совсем лестным. Художник заявил в интервью, что статуя была "провокацией, потому что мир полон популизма".

  • В июле в Словении появилась уродливая статуя в честь Мелании Трамп - видео и фото
  • Скульптуру из дерева сделал местный ремесленник при помощи бензопилы.
  • Некоторые жители города назвали скульптуру "позором" и заявили, что она не похожа на первую леди США.
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дональд трамп памятник Мелания Трамп
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