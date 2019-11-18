На Шри-Ланке президентом стал разгромивший сепаратистов военный

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На Шри-Ланке бывший министр обороны Готабая Раджапакса был избран новым президентом страны. Об этом сообщает BBC.

Его оппонент Саджит Премадаса получил 42%, а Раджапакса - 52,25%. Явка составила 83,7%.

Раджапакса принесет присягу 18 ноября.

Готабая Раджапакса позиционирует себя как "сильного правителя". Он был министром обороны, когда Шри-Ланку возглавлял его брат Махинда. Они с братом инициировали разгром группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама", закончив многолетнюю войну, в которой погибло приблизительно 100 000 человек.

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