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На Шри-Ланке президентом стал разгромивший сепаратистов военный

На Шри-Ланке президентом стал разгромивший сепаратистов военный - Фото
Фото: EPA-EFE/STR
18.11.2019, 09:12

Президентом Шри-Ланки стал бывший министр обороны 70-летний Готабая Раджапакса

На Шри-Ланке бывший министр обороны Готабая Раджапакса был избран новым президентом страны. Об этом сообщает BBC.

Его оппонент Саджит Премадаса получил 42%, а Раджапакса - 52,25%. Явка составила 83,7%. 

Раджапакса принесет присягу 18 ноября. 

Готабая Раджапакса позиционирует себя как "сильного правителя". Он был министром обороны, когда Шри-Ланку возглавлял его брат Махинда. Они с братом инициировали разгром группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама", закончив многолетнюю войну, в которой погибло приблизительно 100 000 человек.

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Шри-Ланка Готабая Раджапакса
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