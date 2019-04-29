На Шри-Ланке запретили одежду, которая закрывает лицо

Фото: ЕРА

Власти Шри-Ланки с сегодняшнего дня ввели запрет на одежду, закрывающую лицо, сообщает Deutsche Welle.

Запрет касается любых видов одежды и головных уборов, которые "мешают идентификации". Связан он с недавними терактами, запрет поможет силам безопасности идентифицировать причастных боевиков.

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Исключений указ не предусматривает. Высший орган исламских ученых Шри-Ланки (ACJU) заявил, что поддерживает краткосрочный запрет, но со временем призывает отказаться от планов навсегда запретить паранджу и никабу. На время запрета мусульманкам разрешили открывать лица.

"Если запрет будет на уровне закона, это вызовет эмоциональную реакцию людей и в целом приведет к еще большему ухудшению ситуации…это их религиозное право", - отметил представитель ACJU Фархан Фарис.

Отмечается, что мусульмане составляет 9,7% от 22-миллионного населения Шри-Ланки.

Запрет уже раскритиковала глава международной организации Human Rights Watch Кеннет Рот.

21 апреля 2019 года на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы и в отелях. Позже прогремели еще два взрыва. По официальным данным, на текущий момент погиб 359 человек и более 520 ранены.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена увольняет руководителей всех силовых и разведывательных ведомств страны из-за того, что получили информацию о подготовке терактов и не уведомили его.

25 апреля произошел девятый взрыв.