На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3: видео

В воскресенье в турецком городе Элязыг произошло землетрясение силой 5,3 балла – ощутили его и жители соседних регионов, сообщает АР.

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По словам министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу, сообщений о жертвах или серьезных разрушениях пока не поступало. Он отметил, что Турция в целом находится на территории, где проходят крупные линии разломов земной коры, движение которых довольно часто становится причиной землетрясений.

Самыми пагубными для жителей Турции за последние десятилетия стали два землетрясения 1999 года, в результате которых погибли около 18 000 человек.

2 ноября в Турции случилось смертоносное землетрясение – 81 погибший и около 1000 пострадавших: фоторепортаж.

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Дарья Мостовая

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