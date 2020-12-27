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На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3: видео

27.12.2020, 16:00
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3: видео - Фото
Элязыг после землетрясения (фото - STR_EPA)

В воскресенье в турецком городе Элязыг произошло землетрясение силой 5,3 балла – ощутили его и жители соседних регионов, сообщает АР.

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По словам министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу, сообщений о жертвах или серьезных разрушениях пока не поступало. Он отметил, что Турция в целом находится на территории, где проходят крупные линии разломов земной коры, движение которых довольно часто становится причиной землетрясений.

Самыми пагубными для жителей Турции за последние десятилетия стали два землетрясения 1999 года, в результате которых погибли около 18 000 человек.

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Дарья Мостовая
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