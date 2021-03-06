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На встрече папой римским в Ираке духовный вождь шиитов выступил в защиту христиан

06.03.2021, 20:49
На встрече папой римским в Ираке духовный вождь шиитов выступил в защиту христиан - Фото
Папа римский Франциск и великий аятолла Али ас-Систани (Фото: EPA-EFE/VATICAN MEDIA)

Сегодня, 6 марта, папа римский Франциск встретился в Ираке с духовным лидером шиитов в этой стране великим аятоллой Али ас-Систани. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

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Встреча состоялась в городе Наджаф, в резиденции аятоллы, и длилась 45 минут.

СПРАВКА. Наджаф – главный шиитский религиозный центр Ирака и место паломничества шиитов со всего мира. Здесь находится могила одного из самых почитаемых деятелей ислама, Али ибн Аби Талиба, также известного как имам Али, двоюродного брата и зятя Мухаммеда и первого человека, принявшего ислам.

Как отмечается, визит подчеркнул важность дружбы, взаимного уважения и диалога между религиозными общинами.

В Ватикане сообщают, что ас-Систани высказался в поддержку иракских христиан.

"Христиане должны жить, как и все иракцы, в безопасности и мире, обладая полными конституционными правами, – сказал аятолла. – Религиозные власти должны защищать их и тех, кто тоже пострадал от несправедливости за последние годы".

Папа Франциск поблагодарил ас-Систани за то, что тот "поднял голос в защиту самых слабых и самых преследуемых" в один из наиболее кровопролитных периодов в новейшей истории Ирака. Он подчеркнул, что послание ас-Систани подтвердило "священность человеческой жизни и важность единства иракского народа".

СПРАВКА. Великий аятолла Саид Али аль-Хусейни аль-Систани – лидер шиитов Ирака, которые составляют более 60% населения, и влиятельная фигура в мировом шиизме. Проповедуя воздержание религиозных властей от прямой политической деятельности, он считается ценным собеседником для различных политических и религиозных группировок в стране.
В 2004 году он поддержал свободные выборы в Ираке, а в 2014-ом призвал иракцев объединиться для борьбы против террористической организации Исламское государство.
В ноябре 2019-го, когда население вышло на улицы в знак протеста против высокой стоимости жизни и политической нестабильности в стране, Аль-Систани призвал протестующих и полицию сохранять спокойствие и не прибегать к насилию.
  • 5 марта папа римский Франциск прибыл в Ирак с четырехдневным визитом.
Наталия Медведева
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папа римский франциск Ватикан ирак
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