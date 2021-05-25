На встрече с Путиным Байден скажет ему о поддержке Украины – Белый дом

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом США Владимиром Путиным, помимо всего прочего, намерен поговорить об Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга 25 мая.

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По ее словам, Байден скажет Путину о том, что США поддерживают Украину, ее суверенитет и территориальную целостность.

Псаки добавила, что лидеры США и России планируют обсудить инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси и задержание оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича.

13 апреля 2021 года Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.

15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в указе говорилось также о высылке десятерых дипломатов РФ из США.

В РФ приняли ответные меры и решили выслать десятерых американских дипломатов из страны.

Сегодня, 25 мая, стало известно, что личная встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве.

Наталия Медведева

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