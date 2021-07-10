Над Лондоном – огромное количество летающих муравьев. Они могут помешать финалу Евро-2020

Над Лондоном и юго-востоком Англии сосредоточились миллионы летающих муравьев, рои которых могут помешать проведению Евро-2020. Об этом пишет Sky News.

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Радарные снимки, опубликованные Метеорологическим бюро Великобритании в пятницу, показали, что над юго-восточной Англией было обнаружено бесчисленное количество летающих насекомых, причем большая часть из них над Лондоном, включая район Уэмбли.

Our radar is picking up more than just #rain this morning – it's actually insects!



Whilst there are a few rain showers, many of the echoes are in fact insects #FlyingAnts #FlyingAntDay pic.twitter.com/ZWEyaxTnkD — Met Office (@metoffice) July 9, 2021

"Обычно сигналы от таких существ, как насекомые, отфильтровываются сетью метеорологических радаров Метеорологического бюро. Но в дни летающих муравьев стаи настолько велики, что могут доминировать над сигналом", – говорит метеоролог Кирсти МакКейб.

Летающие муравьи – обычное дело на спортивных объектах, пишут журналисты, поскольку сезон их спаривания обычно совпадает с теннисным турниром в Уимблдоне.

"В прошлом было замечено, что официальные лица борются с насекомыми на кортах", – сообщает издание.

В финал Евро-2020 вышли Италия и Англия: в полуфинале "Скуадре Адзурра" победила Испанию в серии послематчевых пенальти, а англичане в экстра-тайме переиграла Данию со счетом 2:1.

Финал Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".



Станислав Стороженко

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