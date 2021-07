Над Лондоном – огромное количество летающих муравьев. Они могут помешать финалу Евро-2020

Над Лондоном и юго-востоком Англии сосредоточились миллионы летающих муравьев, рои которых могут помешать проведению Евро-2020. Об этом пишет Sky News.

Радарные снимки, опубликованные Метеорологическим бюро Великобритании в пятницу, показали, что над юго-восточной Англией было обнаружено бесчисленное количество летающих насекомых, причем большая часть из них над Лондоном, включая район Уэмбли.

Our radar is picking up more than just #rain this morning – it's actually insects!



Whilst there are a few rain showers, many of the echoes are in fact insects #FlyingAnts #FlyingAntDay pic.twitter.com/ZWEyaxTnkD