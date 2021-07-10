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Над Лондоном – огромное количество летающих муравьев. Они могут помешать финалу Евро-2020

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10.07.2021, 10:32
Над Лондоном – огромное количество летающих муравьев. Они могут помешать финалу Евро-2020 - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

Над Лондоном и юго-востоком Англии сосредоточились миллионы летающих муравьев, рои которых могут помешать проведению Евро-2020. Об этом пишет Sky News

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Радарные снимки, опубликованные Метеорологическим бюро Великобритании в пятницу, показали, что над юго-восточной Англией было обнаружено бесчисленное количество летающих насекомых, причем большая часть из них над Лондоном, включая район Уэмбли. 

"Обычно сигналы от таких существ, как насекомые, отфильтровываются сетью метеорологических радаров Метеорологического бюро. Но в дни летающих муравьев стаи настолько велики, что могут доминировать над сигналом", – говорит метеоролог Кирсти МакКейб. 

Летающие муравьи – обычное дело на спортивных объектах, пишут журналисты, поскольку сезон их спаривания обычно совпадает с теннисным турниром в Уимблдоне.

"В прошлом было замечено, что официальные лица борются с насекомыми на кортах", – сообщает издание.

  • В финал Евро-2020 вышли Италия и Англия: в полуфинале "Скуадре Адзурра" победила Испанию в серии послематчевых пенальти, а англичане в экстра-тайме переиграла Данию со счетом 2:1.
  • Финал Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Станислав Стороженко
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насекомые муравьи футбол евро-2020 лондон Англия
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