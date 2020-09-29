Нагорный Карабах. Меркель призвала Армению и Азербайджан к прекращению огня

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала минскую группу ОБСЕ "подходящей площадкой" для разрешения конфликта

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефен Зайберт, передает DW.

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Меркель провела cегодня телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Главной темой стало обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Меркель подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров.

Канцлер напомнила, что "подходящей площадкой" для урегулирования конфликта является минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также призвала Армению и Азербайджан "содействовать поиску мирного разрешения".

СПРАВКА. Минскую группу ОБСЕ создали в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, сопредседателями являются Россия, Франция и США.

27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.

В министерстве иностранных дел Армении заявили, что Турция помогает Азербайджану, поставляя технику и живую силу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, что Армения напала на Азербайджан и потребовал уйти из Карабаха

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Арина Толина

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