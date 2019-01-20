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20.01.2019, 20:40

"Нажми и молись". У Ватикана появилось мобильное приложение

"Нажми и молись". У Ватикана появилось мобильное приложение - Фото
Папа Римский Франциск (фото - пресс-служба Святого престола)

Папа Франциск уже зарегистрировался

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В Ватикане создали мобильное приложение, которое поможет верующим молиться вместе с Папой Римским "за весь мир". Об этом сообщает Vaticannews.

В "Нажми и молись" есть три раздела: "Молиться с Папой", "Молиться каждый день" и "Молиться в сети".

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Отмечается, что у самого Папы Франциска уже есть свой профиль в приложении.

Приложение - кроссплатформенное. Это значит, что оно доступно на iOS, Android и ПК. 

Запуск "Нажми и молись" приурочили ко дню католической молодежи, который пройдет 22-27 января в Панаме.

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Теги: папа римский франциск, Ватикан, приложение
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