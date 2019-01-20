"Нажми и молись". У Ватикана появилось мобильное приложение

Папа Римский Франциск (фото - пресс-служба Святого престола)

В Ватикане создали мобильное приложение, которое поможет верующим молиться вместе с Папой Римским "за весь мир". Об этом сообщает Vaticannews.

В "Нажми и молись" есть три раздела: "Молиться с Папой", "Молиться каждый день" и "Молиться в сети".

Реклама

Отмечается, что у самого Папы Франциска уже есть свой профиль в приложении.

Приложение - кроссплатформенное. Это значит, что оно доступно на iOS, Android и ПК.

Запуск "Нажми и молись" приурочили ко дню католической молодежи, который пройдет 22-27 января в Панаме.

Читайте также: "Захвати" святого: Ватикан запустил игру, похожую на Pokemon Go