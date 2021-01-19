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Накануне инаугурации Байдена. Директор ЦРУ уходит в отставку

19.01.2021, 22:15
Накануне инаугурации Байдена. Директор ЦРУ уходит в отставку - Фото
Джина Хаспел (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Сегодня, 19 января, накануне инаугурации избранного президента США Джо Байдена, директор Центрального разведывательного управления Джина Хаспел объявила об отставке. Об этом сообщается в Twitter ЦРУ.

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"Сотрудники ЦРУ благодарят директора Джину Хаспел за 36 лет самоотверженного служения американскому народу. Вы сломали барьеры и дали силы следующему поколению офицеров ЦРУ", – говорится в сообщении.

Хаспел в свою очередь написала, что для нее было "величайшей честью возглавить эту замечательную организацию".

В Forbes отмечают, что Хаспел, у которой были все более натянутые отношения с президентом Трампом в последний год его правления, не озвучила причину своего ухода.

  • Хаспел была утверждена в качестве директора ЦРУ в мае 2018 года и стала первой женщиной на этом посту.
  • В апреле 2019 года именно Хаспел убедила Трампа жестко отреагировать на покушение на бывшего российского шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь – выдворить 60 российских дипломатов.
  • Ранее сегодня сообщалось, что Иран ввел санкции за убийство генерала Сулеймани и ученого-ядерщика Фарехзаде против Трампа и американских топ-чиновников, в том числе и против Хаспел.
Наталия Медведева
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