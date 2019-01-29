В России наказали школьников: заставили сидеть в противогазах

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В Бурятии ученики одной из школ провели урок по основам безопасности жизнедеятельности в противогазах - в наказание за опоздание на занятия. Об этом сообщает российское издание Медуза.

По информации уполномоченного по правам ребенка в этом регионе РФ, инцидент произошел в седьмом классе школы № 58 города Улан-Удэ.

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После обращения родителей школьников к омбудсмену, учителю, который заставил детей надеть противогазы, было объявлено дисциплинарное взыскание "в виде замечания за применение непедагогической меры дисциплинарного воздействия".

РосСМИ уточнили, что учитель "признал, что допустил педагогическую ошибку, и осознал свою вину".

23 января уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области РФ Дмитрий Кислицын заявил о голодных обмороках у детей в школах региона.