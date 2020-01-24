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Напуганные мыши помогли ученым понять, как седеют люди

Напуганные мыши помогли ученым понять, как седеют люди - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
24.01.2020, 10:25

Это открытие может помочь остановить процесс поседения, считают исследователи

Ученые из США и Бразилии провели исследование и заявили, что им удалось определить механизм поседения в результате стресса. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Исследователи доказали, что за выработку меланина, который придает окраску коже и волосам, отвечают стволовые клетки (меланоциты), интенсивно разрушающиеся от стресса.

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Ранее ученые не вполне понимали, как стресс влияет на обесцвечивание волос, однако сейчас исследователи заметили, что грызуны, испытывавшие сильный страх или физическую боль, поседели за несколько недель.

От боли или негативных эмоций в организм выбрасывается адреналин и кортизол, которые усиливают сердцебиение, увеличивается кровяное давление и гибнут меланоциты. 

Также исследователи обнаружили, что к гибели меланоцитов ведут химические реакции, обусловленные наличием белков - циклинзависимых киназ. Блокировка этих белков позволила остановить изменений окраски шерсти у грызунов. Это дает надежду на создание эффективного лекарства от "поседения". 

  • Ранее ученые заявили, что физическая активность может снижать риск развития рака.

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