"Нарушает правила честности выборов". Twitter вновь нашел нарушения в посте Трампа
Несмотря на пометку о нарушении правил соцсети, Twitter оставил пост президента США Трампа в открытом доступе
Twitter вновь нашел нарушения в твитте президента США Дональда Трампа. Запись американского лидера отмечена как такая, что "нарушает правила соцсети, касающихся гражданских вопросов и честности выборов".
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В посте Трамп написал, что его политические оппоненты – Демократическая партия США – якобы используют почтовые ящики для голосования, которые являются "катастрофой для безопасности избирателей".
"Помимо прочего, они позволяют человеку проголосовать несколько раз. Кроме того, кто их контролирует, находятся ли они в районах республиканцев или демократов? Они не продезинфицированы COVID-19. Большой обман!" - написал он.
Несмотря на отметку о нарушении Twitter решил оставить пост доступным "в интересах общественности".
- Трамп не единожды критиковал идею демократов о проведении выборов президента США в период пандемии коронавируса по почте. Он считает, что это может привести к фальсификациям.
- 27 мая Twitter впервые в истории пометил пост Трампа как недостоверный. В нем Трамп критиковал идею губернатора Калифорнии провести президентские выборы по почте.
- 19 июня Трамп опубликовал в Twitter видео с детьми и посылом о том, что СМИ манипулируют общественным мнением против него. Twitter пометил этот пост как манипуляцию.
- 24 июня Трамп в Twitter пригрозил силой пресечь попытки создать в Вашингтоне "автономную зону". Над твитом появилась надпись о том, что он нарушает правила соцсети.
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