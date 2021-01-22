Нарушал правила карантина: российского дипломата высылают из Албании

Российского дипломата Алексея Кривошеева высылают из Албании за неоднократные нарушения правил карантина, введенного из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИД Албании.

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В заявлении албанского МИД говорится, что жалобы на нарушения россиянином карантинных ограничений поступали с апреля 2020 года. Представители министерства связались с послом России в Тиране Михаилом Афанасьевым и выразили обеспокоенность поведением Кривошеева.

Несмотря на обещания, что нарушения не повторятся, дипломат продолжил пренебрегать противоэпидемическими мерами.

Правительство Албании приняло решение объявить Кривошеева персоной нон грата и обязало его покинуть страну в течение 72 часов.

10 декабря 2020 года двух российских дипломатов выслали из Нидерландов за шпионаж.

18 декабря 2020-го из Болгарии за шпионаж был выслан российский военный атташе.

Денис Юдин

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