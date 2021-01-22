UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нарушал правила карантина: российского дипломата высылают из Албании

22.01.2021, 10:35
Нарушал правила карантина: российского дипломата высылают из Албании - Фото
Посольство РФ в Тиране, Албания (Фото – пресс-служба посольства)

Российского дипломата Алексея Кривошеева высылают из Албании за неоднократные нарушения правил карантина, введенного из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИД Албании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В заявлении албанского МИД говорится, что жалобы на нарушения россиянином карантинных ограничений поступали с апреля 2020 года. Представители министерства связались с послом России в Тиране Михаилом Афанасьевым и выразили обеспокоенность поведением Кривошеева.

Несмотря на обещания, что нарушения не повторятся, дипломат продолжил пренебрегать противоэпидемическими мерами.

Правительство Албании приняло решение объявить Кривошеева персоной нон грата и обязало его покинуть страну в течение 72 часов.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
российский дипломат Албания персона нон грата карантин

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 