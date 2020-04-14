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NASA покажет, как выглядел космос в день вашего рождения: фото

NASA покажет, как выглядел космос в день вашего рождения: фото - Фото
Фото: официальный сайт NASA (www.nasa.gov)
14.04.2020, 16:13

На сайте NASA запустили новый сервис, с помощью которого можно увидеть самый удачный снимок, сделанный телескопом Hubble в конкретный день

В честь 30-летнего юбилея космического телескопа Hubble на сайте NASA запустили необычный сервис: пользователи могут ввести дату своего рождения (или любую другую) и увидеть, как в этот день выглядел космос в объективе телескопа. Для демонстрации сервис отбирает самый удачный и значимый снимок за выбранную дату. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

сервис NASA

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Телескоп Hubble представляет собой автоматическую обсерваторию на околоземной орбите. Он стал первым крупным оптическим телескопом, запущенным в космос в 1990 году. За годы непрерывной работы Hubble "снял" почти 1,5 млн изображений небесных объектов - галактик, планет, звезд и туманностей, и теперь готов "поделиться" снимками каждого дня из этих 30 лет.

один из снимков Hubble

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Дарья Мостовая
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