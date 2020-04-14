NASA покажет, как выглядел космос в день вашего рождения: фото

В честь 30-летнего юбилея космического телескопа Hubble на сайте NASA запустили необычный сервис: пользователи могут ввести дату своего рождения (или любую другую) и увидеть, как в этот день выглядел космос в объективе телескопа. Для демонстрации сервис отбирает самый удачный и значимый снимок за выбранную дату. Об этом сообщила пресс-служба NASA.
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Телескоп Hubble представляет собой автоматическую обсерваторию на околоземной орбите. Он стал первым крупным оптическим телескопом, запущенным в космос в 1990 году. За годы непрерывной работы Hubble "снял" почти 1,5 млн изображений небесных объектов - галактик, планет, звезд и туманностей, и теперь готов "поделиться" снимками каждого дня из этих 30 лет.
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