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NASA показало "голубые" дюны на Марсе и объяснило, как они "посинели" – фото

12.04.2021, 14:01
NASA показало
Дюны на Марсе (фото - NASA, JPL-Caltech, ASU)

Аэрокосмическое агентство США NASA опубликовало на своем сайте фотографию с "голубыми" дюнами на Марсе.

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Как отмечается, фото сделано из снимков, которые с 2002 по 2004 год сделал прибор Thermal Emission Imaging System, установленный на орбитальном аппарате Mars Odyssey. 

Цвета на фото – искусственные, пишут в NASA. Синим отмечены более холодные области дюн, а желтым и оранжевым – более теплые. "Голубые дюны на красной планете", – озаглавило "творчество" своих специалистов агентство.

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Как сообщается, кадр охватывает область на севере Марса шириной около 30 км, хотя дюны покрывают площадь, сопоставимую по размерам с Техасом. Публикация этого фото приурочена к 20-й годовщине миссии Mars Odyssey – самого долгоживущего аппарата NASA по изучению красной планеты.

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Марк Сировой
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Марс nasa дюны космос odyssey одиссей
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