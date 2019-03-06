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06.03.2019, 20:28

NASA проведет первый полностью женский выход в открытый космос

NASA проведет первый полностью женский выход в открытый космос - Фото
Энн Макклейн (фото - twitter.com/astroannimal)

Выход Энн Макклейн и Кристины Коч будет контролировать Кристен Фаччиоли

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29 марта астронавты NASA Энн Макклейн и Кристина Коч совершат выход в открытый космос в рамках 59 экспедиции на Международной космической станции. Об этом сообщила в Twitter Кристен Фаччиоли.

Фаччиоли за диспетчерским пультом NASA в Хьюстоне будет контролировать выход астронватов. Она написала: "Я буду за панелью управления полностью женского выхода в открытый космос".

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Первой женщиной-космонавтом, которая вышла в открытый космос стала Светлана Савицкая. Этот выход был проведен в 1984 году.

С 1998 года с космической станции было проведено 213 выходов в открытый космос.

Ранее сегодня сообщалось, что американские астронавты на Международной космической станции оставили манекен Рипли на борту Crew Dragon, однако забрали к себе второго неодушевленного пассажира тест-рейса многоразового корабля компании SpaceX - плюшевую игрушку в виде Земли. Ее запустили в космос как "сверхвысокотехнологический индикатор невесомости".

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Теги: космос, мкс, Энн Макклейн
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