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Наследный принц Японии одобрил свадьбу дочери через два года после скандальной отсрочки

30.11.2020, 23:07
Наследный принц Японии одобрил свадьбу дочери через два года после скандальной отсрочки - Фото
Наследный принц Фумихито и его семья (Фото: Imperial Household Agency)

Наследный принц Японии Фумихито, младший брат императора Нарухито, сказал, что он одобряет свадьбу своей дочери принцессы Мако со ее университетским бойфрендом Кей Комуро. Об этом сообщает Kyodo.

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В 2018 году уже запланированную свадьбу принцессы отложили на два года из-за сообщений о финансовых спорах, возникших между матерью Комуро и ее бывшим женихом. Экс-жених матери Комуро требовал вернуть деньги, которые потратил на нее и образование ее сына, пока они были вместе.

В заявлении, опубликованном ранее в этом месяце, 29-летняя принцесса Мако выразила твердую решимость заключить брак.

"Я одобряю их брак. Конституция гласит, что брак должен основываться только на взаимном согласии обоих полов. Если они действительно этого хотят, то, думаю, что я должен уважать их решение как родитель", – сказал наследный принц Фумихито сегодня, 30 ноября.

Фумихито сообщил, что дата свадьбы его дочери еще не назначена. Несмотря на свое согласие, он продолжает считать, что пара не получит поддержки японского общества.

Принцесса Маки и Кеи Комуро в 2017 году (Фото: EPA-EFE/Shizuo Kambayashi)

По японскому законодательству, женщины-члены императорской семьи должны отказаться от своего королевского статуса после брака с человеком неаристократического происхождения. Обычно они получают единовременную выплату для достойного поддержания своего положения после ухода из императорского дома. Деньги на это поступают из государственной казны, и предполагаемая свадьба принцессы вызвала широкую дискуссию в обществе.

Кей Комуро с августа 2018 года учится в юридической школе Университета Фордхэм в Нью-Йорке, планируя сдать экзамен на адвоката в США после окончания учебы в университете в следующем году.

Наследный принц Фумихито был официально объявлен первым в очереди на трон на традиционной церемонии, состоявшейся 8 ноября 2020 года.

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Наталия Медведева
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