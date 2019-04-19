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19.04.2019, 18:37

Настоятель Нотр-Дам сообщил другую возможную причину пожара

Настоятель Нотр-Дам сообщил другую возможную причину пожара - Фото
Нотр-Дам (фото - EPA)

По словам Шове, это мог быть "компьютерный сбой", однако подробности он не сообщил

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Настоятель собора Нотр-Дам в Париже Патрик Шове сообщил, что причиной пожара мог стать компьютерный сбой, передает Associated Press.

При этом он не уточнил точный характер сбоя. "Мы сможем выяснить, что произошло через два или три месяца", - добавил он.

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Сейчас архитекторы и строители выясняют, как стабилизировать поврежденную структуру собора и защитить отдельные элементы.

Версия полиции на данный момент – короткое замыкание.

Ранее сегодня сообщалось, что король Марокко Мухаммед VI распорядился выделить средства для восстановления Собора Парижской Богоматери.

15 апреля 2019 года в 18:20 по местному времени сработала пожарная сигнализация: загорелся Нотр-Дам де Пари. Пожарных вызвали только в 18:43, когда сработала вторая пожарная тревога. Тогда же стало ясно, что горит крыша. 

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Теги: Нотр-Дам, пожар
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