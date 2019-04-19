Пожар в Нотр-Дам: король Марокко распорядился выделить деньги

Нотр-Дам (фото - EPA)

Король Марокко Мухаммед VI распорядился выделить средства для восстановления Собора Парижской Богоматери. Об этом решении сообщил посол Марокко в Франции Шакиб Бенмусса во время встречи с архиепископом Парижа Мишелем Опэтом, передает Morocco World News.

"Правительство Марокко по указанию короля Мухаммеда VI будет финансово способствовать реконструкции Собора Парижской Богоматери", - отмечается в сообщении.

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Точная сумма выделенных средств в тексте не указана.

Бенмусса также подтвердил поддержку короля Мухаммеда VI после пожара в соборе.

Опет также выразил благодарность марокканскому королю "за предоставление такого большого внимания". Король Марокко приказал правительству выделить средства и для мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме, где произошел пожар.

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам должен быть восстановлен в пятилетний срок. Сегодня по этой теме он проведет спецзаседание Кабмина.

Среди тех, кто жертвует - компании, магнаты (семья французских миллиардеров Пино, Apple, владельцы L'Oreal, Chanel и Dior), а также обычные люди.

15 апреля 2019 года в 18:20 по местному времени сработала пожарная сигнализация: загорелся Нотр-Дам де Пари. Пожарных вызвали только в 18:43, когда сработала вторая пожарная тревога. Тогда же стало ясно, что горит крыша. Власти считают, что пожар был случайным, из-за короткого замыкания проводки. Каркас здания удалось спасти, шпиль сгорел и упал.

В течение суток после пожара в Нотр-Дам де Пари на восстановление собора благотворители по всему миру пожертвовали уже почти $1 млрд.

19 апреля сообщалось, что после пожара сохраняется угроза обрушения ряда элементов собора Парижской Богоматери.

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