Пожар в Нотр-Дам. Сохраняется угоза обрушения части собора

Фото: EPA

После пожара сохраняется угроза обрушения ряда элементов собора Парижской Богоматери. Об этом сообщил министр культуры Франции Франк Риестер, пишет Le Figaro.

По словам Риестера, в Нотр-Дам обнаружены три уязвимые точки. Первая - в северном трансепте собора - треугольный элемент длиной около 15 метров, который пересекает фасад. Его больше не поддерживают балки крыши. В случае падения такой элемент может разрушить большую часть северного фасада.

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Вторая уязвимая точка - западный фронтон между двумя колокольнями. В результате пожара обрушились перекрытия, на которые он опирался.

Третьей уязвимостью является угол южной колокольни, который деформировался в результате нагрева.

Ранее специалисты, которые работают на месте пожара, сказали, что его причиной стала проблема с электрикой. Они не уточнили, какого рода проблема могла послужить поводом для возникновения пожара. По их версии, очаг возгорания был расположен у основания шпиля cобора со стороны Сены.

"Возможно, произошло короткое замыкание", - отмечается в сообщении.

15 апреля 2019 года около 19:00 в столице Франции вспыхнул пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Для тушения привлекли более 400 пожарных, один спасатель получил травмы. Каркас здания удалось спасти. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ.

Полиция не обнаружила никаких улик, которые бы свидетельствовали об умышленном поджоге собора.