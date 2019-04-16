На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар: видео

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В результате пожара пострадавших нет

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15 апреля вечером на охранном пункте Храмовой горы в Иерусалиме возник пожар. Об этом сообщают израильские СМИ.

Спасателям удалось нейтрализовать очаг возгорания, пострадавших нет. Помещению причинен ущерб.

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Ведется расследование обстоятельств возникновения пожара, о причинах инцидента пока не сообщают.

Храмовая гора – это обнесенная высокими стенами площадь, она расположена с восточной стороны Старого города Иерусалима.

15 апреля 2019 года около 19:00 в Норт-Дам вспыхнул пожар, на улицах люди молились за спасение собора.

Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в Нотр-Дам. 16 апреля пожар спасатели ликвидировали.

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Теги: Иерусалим, пожар, Храмовая гора
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