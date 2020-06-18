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Назарбаев заразился коронавирусом

Назарбаев заразился коронавирусом - Фото
Нурсултан Назарбаев (фото - akorda.kz)
18.06.2020, 10:23

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится на самоизоляции

Первый президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня сообщила его пресс-служба.

"Повода для беспокойства нет", - отмечается в сообщении. Назарбаев продолжает работать дистанционно, находится на самоизоляции.

По последним данным, Казахстан находится на 53 месте по количеству инфицированных коронавирусом, выявлены 15 877 случаев заражения COVID-19, за минувшие сутки - 335, 9 920 пациентов выздоровели, зафиксированы 97 летальных случаев.

  • 18 июня сообщалось, что за прошедшие сутки (по общемировому времени UTC 0) COVID-19 выявили у 141 872 человек.

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Арина Толина
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Нурсултан Назарбаев казахстан коронавирус COVID -19
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