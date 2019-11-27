Наземные войска Британии будут разбиты в войне с Россией - RUSI

Армия Великобритании (фото - Dominic King / defenceimages.mod.uk)

Огневой мощи сухопутных войск Британии было бы совершенно недостаточно в случае вооруженного конфликта с РФ. Так считают в Королевском Объединенном институте оборонных исследований (RUSI) в Лондоне, пишет BBC News.

Анализировались боевые возможности в "маловероятном" контексте "высокоинтенсивного конфликта" НАТО-РФ на территории Восточной Европы.

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Эксперты сообщили, что у британской армии, как и у союзников по НАТО, "критическая нехватка" артиллерии, боеприпасов и транспорта, из-за чего Альянс не сможет выдерживать надежную оборонительную позицию. После российской оккупации Крыма в 2014-м блок НАТО разместил военных на своем восточном фланге для сдерживания РФ.

Созданный еще в 1831 году RUSI приводит в качестве "аргумента", что артиллерия РФ, в том числе реактивная, "уже доказала эффективность, уничтожив два украинских батальона в 2014 году в течение нескольких минут".

В докладе говорится, что "омоложение и модернизация" наземной артиллерии Британии - "неотложный и критический приоритет".

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