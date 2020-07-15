Названа причина смерти звезды сериала "Хор": несчастный случай

Звезда сериала "Хор" Ная Ривера умерла от утопления в озере Перу в результате несчастного случая

Американская актриса Ная Ривера, которую знают по сериалу "Хор" (Glee), умерла в результате несчастного случая. Такое заключение сделали патологоанатомы, передает Fox News.

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Вскрытие подтвердило, что женщина утонула - на ее теле не нашли признаков насилия или болезни.

Ее биологические образцы также направят на экспертизу, которая покажет, принимала ли Ривера алкоголь или наркотики. Однако полиция считает, что к ее гибели не причастны психотропные вещества.

СПРАВКА. Ная Ривера начала карьеру в раннем детстве, в четыре года уже снялась в ситкоме "Королевская семья". Также она играла в триллере-блокбастере "Дом". Помимо нее, ранее погибли еще два актера сериала "Хор": Кори Монтейт скончался от передозировки наркотиками, а Марк Саллинг покончил с собой, признав перед этим вину в хранении детской порнографии.

Актриса пропала 8 июля во время прогулки по озеру со своим сыном. Его нашли спящим в лодке. Четырехлетний ребенок рассказал, что мать прыгнула в воду и не вернулась.

Для поиска 33-летней актрисы развернули масштабную спасательную операцию: применяли вертолеты, водолазов и служебных собак. Обнаружить изувеченное тело удалось с помощью подводных локаторов.

По заключению полиции, лодка начала дрейфовать, Ривера собрала достаточно сил, чтобы посадить сына обратно в лодку, но недостаточно, чтобы спасти себя.

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Наталия Софиенко

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