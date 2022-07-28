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"Не хотим становиться смешанной расой". Орбан сказал, что иногда "выражается двусмысленно"

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 20:24
Виктор Орбан (фото - ЕРА)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя свое заявление о том, что венгры "не хотят становиться смешанной расой", заявил, что "дело не в расизме, дело в культурных различиях". Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Вене, сообщает telex.

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25 июля, выступая в университете в Бэиле-Тушнад, Орбан обрушился с критикой на западноевропейские страны за "поощрение" нелегальной миграции и смешивание рас, и заявил, что Запад якобы "расколот надвое". "Мы (венгры. — Прим. ред.) — не смешанная раса <...> И мы не хотим становиться смешанной расой", — сказал Орбан, посетовав, что некие "они" хотят "изменить нас, чтобы мы были похожи на них".

Нехаммер раскритиковал высказывание Орбана.

"Необходима честность даже в тех вопросах, по которым у нас нет разногласий. Одним из них является атомная энергетика. Другой пример — недавнее заявление премьер-министра Венгрии. Я должен заявить, что мы отвергаем все формы расизма и любую его релятивизацию", — сказал он. В этом вопросе Австрия несет особенно большую ответственность, поскольку она также была причастна к преступлениям национал-социализма, подчеркнул канцлер.

"Мы полностью согласны по вопросу об антисемитизме и расизме. Что думает австрийский канцлер, думаю и я", – ответил Орбан.

В политике "биологический подход невозможен, возможен культурный подход", сказал премьер Венгрии. "Я не лукавлю, не намекаю, у меня четкая, прямая позиция, я определяю себя как антимиграционный политик. Это не расовая проблема, это культурная проблема. Мы хотим сохранить нашу цивилизацию такой, какая она есть сейчас. И в этом отношении мы отличаемся от Австрии. Мы всегда будем защищать наши границы", – сказал Орбан.

"Иногда я выражаюсь двусмысленно. Это цивилизованная позиция, мы гордимся тем, чего Венгрия добилась в борьбе с расизмом. Дело не в расизме, дело в культурных различиях", – добавил он.

  • Многолетняя соратница премьера, советник по вопросам социальной интеграции Жужа Хегедюс подала в отставку и назвала "нацистским" высказывание главы правительства о нежелании венгров стать "смешанной расой".

Читайте также: Орбан "пошутил" о газе и нацистах, комментируя газовый план Евросоюза – евродепутат

Вадим Ребрина
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Венгрия виктор орбан расизм карл нехаммер
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