"Не на повестке дня". Президенты США и Южной Кореи не поговорят об оружии для Украины

Президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ель не будут обсуждать предоставление Украине военной помощи во время встречи в Белом доме 26 апреля. Об этом в комментарии изданию Yonhap News заявил официальный представитель южнокорейского президента.

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Юн прилетел с официальным визитом в США 24 апреля и пробудет там до 29 апреля. Встреча с Байденом у него запланирована на 26 число.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан 24 апреля заявил, что война России против Украины будет одной из основных тем обсуждения между лидерами двух государств, не отметив, что вопрос предоставления Украине военной помощи обсуждаться не будет.

Позже представитель президента Южной Кореи заявил, что Украина будет обсуждаться "только в контексте глобальных вопросов".

"Что касается того, будет ли в повестке дня вопрос о предоставлении оружия, скажу, что пока его не будет", – сказал чиновник.

Он добавил, что это вполне нормально – обсуждать лидерами стран войну России против Украины в глобальном смысле.

12 апреля 2023 года сообщалось, что Южная Корея достигла соглашения с США о предоставлении в аренду 500 000 снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, что может обеспечить Вашингтону большую гибкость в поставках боеприпасов Украине.

19 апреля Юн Сок Ель впервые заговорил о возможности предоставления Украине военной помощи.

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Мілана Головань

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