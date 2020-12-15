Не судьба. Ирландец 72 года подряд ездил на фестиваль знакомств и умер холостяком

Ирландский фермер Мик Бурк безуспешно пытался найти себе невесту на протяжении 72 лет. Начиная с 23-летнего возраста он ездил на ежегодный фестиваль одиноких сердец, однако пару ему найти так и не удалось, пишет Irish Mirror.

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Каждый год Бурк ездил на фестиваль, отмечая, что не остановится, пока не встретит "женщину своей мечты". Иногда он возвращался оттуда с целым списком телефонных номеров – многие девушки были не прочь познакомиться с богатым холостым фермером.

По словам организаторов фестиваля, ирландец не женился, потому что "был слишком красив и ему было сложно выбрать одну, отвергнув остальных", а еще он умел танцевать и у него было отличное чувство юмора. Бурк не переставал верить, что встретит свою любовь, но скончался раньше этого момента.

В августе 2019 года полиция США разыскивала женщину – та приходила на чужие свадьбы и воровала подарки для молодоженов.

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Дарья Мостовая

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