"Недалеко от Земли". Ученые нашли гигантскую молодую планету

Молодая планета 2MASS 1155-7919 b (иллюстрация - NASA, JPL-Caltech, R. Hurt (SSC-Caltech)

Астрономы из Технологического института Рочестера обнаружили гигантскую молодую планету в 330 световых годах от Земли: по астрономическим меркам это "рядом" с нами. Об этом сообщает пресс-служба института.

Планета названа 2MASS 1155-7919 b. Ей всего пять миллионов лет, она весит как 10 Юпитеров и расположена в 330 световых годах от нашей солнечной системы. Это ближайшая к Земле столь юная планета.

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Сравнение размеров Земли и Юпитера (скриншот видео ScienceAtNASA, YouTube)

"Тусклый прохладный объект... Вероятно, мы смотрим на "детскую" планету, возможно, в разгар ее формирования", - сказала ведущий исследователь Энни Диксон-Вандервельде.

Ученые отмечают, что она также, как и Земля вокруг Солнца, вращается вокруг звезды. Однако расстояние от 2MASS 1155-7919 b до ее звезды в 600 раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Как эта планета-гигант могла оказаться так далеко от своей молодой звезды-родителя - пока загадка для ученых.

В начале января телескоп TESS открыл свою первую планету с двумя звездами.

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