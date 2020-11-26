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Немецкий комик назвала Орбана "венгерским гуляшом с ушами". В Будапеште обиделись

26.11.2020, 09:54
Немецкий комик назвала Орбана
Виктор Орбан Фото: ЕPA

Немецкий комик Каролин Кебекус назвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "венгерским гуляшом с ушами", в пресс-службе венгерского правительства возмутились и напомнили Германии о нацистском прошлом. Об этом сообщает DW.

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В одном из сатирических шоу Кебекус шутила на тему единства Евросоюза и вето Венгрии и Польши при принятии бюджета ЕС. Она предложила, чтобы все страны-члены союза, кроме Венгрии и Польши, вышли из него и создали ЕС под названием "Евросоюз без сумасшедших Венгрии и Польши". 

В Венгрии возмущенно отреагировали на шутки Кебекус, назвавшей Орбана "гуляшом с ушами". Пресс-секретарь правительства страны заявил, что "юмор и сатира имеют место в политике, но есть границы допустимого", а немцы перешагнули красную линию, назвав Орбана "идиотом", а Польшу и Венгрию "паразитами ЕС". При этом ни слова "идиот", ни слов "паразиты ЕС", в ролике не прозвучало, говорит DW. 

"Я вспоминаю другие времена, когда немцы подчеркивали свое превосходство и испытывали отвращение ко всем остальным, и к нам", – заявил пресс-секретарь, вероятно, намекая на времена национал-социализма. 

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Владислав Сердюк
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