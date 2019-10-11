Непростая должность. Трамп определился с кандидатурой посла в РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложит кандидатуру заместителя госсекретаря США Джона Салливана на должность посла Вашингтона в России. Об этом сообщает Reuters.
В случае одобрения Сенатом Салливан заменит на посту посла Джона Хантсмана, который ушел в отставку.
Отмечается, что сейчас, во время наихудших за последние 20 лет американо-российских отношений должность посла США в РФ считается в американском дипломатическом ведомстве одной из самых сложных. Джон Хантсман в своем письме написал, что американским дипломатам приходится работать во враждебной атмосфере.
Салливан работал юристом до того, как присоединился к администрации Трампа в 2017 году.
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