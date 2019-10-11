Непростая должность. Трамп определился с кандидатурой посла в РФ

Джон Салливан (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложит кандидатуру заместителя госсекретаря США Джона Салливана на должность посла Вашингтона в России. Об этом сообщает Reuters.

В случае одобрения Сенатом Салливан заменит на посту посла Джона Хантсмана, который ушел в отставку.

Отмечается, что сейчас, во время наихудших за последние 20 лет американо-российских отношений должность посла США в РФ считается в американском дипломатическом ведомстве одной из самых сложных. Джон Хантсман в своем письме написал, что американским дипломатам приходится работать во враждебной атмосфере.

Салливан работал юристом до того, как присоединился к администрации Трампа в 2017 году.

6 августа стало известно, что посол США в России Джон Хантсман обратился к президенту Трампа с просьбой об отставке с 3 октября.

В августе президент Трамп говорил, что Салливан вполне может стать следующим послом Вашингтона в России.

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