Ни за что. В Китае признали невиновным мужчину, который 27 лет отсидел в тюрьме

Чжан Юйхуань большую часть жизни провел в китайской тюрьме по делу, в котором признан невиновным. Теперь он хочет компенсации от государства

53-летний Чжан Юйхуань провел в тюрьме 27 лет по приговору об убийстве двух мальчиков, однако сейчас суд признал его невиновнмы. Об этом сообщали сразу несколько китайских госСМИ, передает CNN.

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Отмечается, что в 1993 году мужчину приговорили к смертной казни якобы за убийство соседских детей. Позже приговор был заменен на пожизненное заключение. Однако Чжан не согласился и подал апелляцию в суд высшей инстанции.

Он утверждал, что не был убийцей, и заявлял о пытках полиции во время допросов. Суд принял апелляцию, однако рассмотрение жалобы по сути состоялось лишь в 2001 году и завершилось не в пользу Чжана: приговор остался в силе.

Осужденный продолжал безрезультатно оспаривать свое наказание, пока не дошел в этом году до Верховного Суда, который и признал его невиновным.

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"Мы обнаружили, что прямых доказательств, подтверждающих вину Чжана, нет. Поэтому мы приняли предложение прокуратуры и объявили Чжана невиновным", - объяснила судья.

Отмечается, что теперь Чжан имеет право требовать у государства компенсации. Мужчина говорит, что провел за решеткой лучшие годы своей жизни и не видел, как его сыновья вросли, женились и завели детей.

"Трудно получить компенсацию за ущерб, нанесенный мне и моей семье в результате неправомерного осуждения, но я все еще надеюсь получить компенсацию быстро, чтобы отремонтировать мой дом и позаботиться о моей матери", - поделился он.

14 июля в США выполнили первый за 17 лет смертный приговор на федеральном уровне. Суд признал Дэниэла Ли виновным в убийстве семьи в 1996 году.

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Марк Сировой

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