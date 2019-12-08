"Никаких союзов с имперской РФ": в Минске вышли на акции - видео

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Сегодня в Минске снова проходит очередная несанкционированная акция протеста против интеграции Беларуси с Россией. Об этом сообщает Euroradio.

На Октябрьскую площадь пришли сотни людей. Акцией руководит член оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец. Основные лозунги: "Нет - аншлюсу!", "Никаких союзов с имперской Россией!", "Жыве Беларусь!".

Протестующие проголосовали за резолюцию митинга. В ней говорится о том, что люди выражают протест против "глубокой интеграции с Российской Федерацией", подписания "дорожных карт".

Также участники акции призывают международное сообщество "проявить солидарность с белорусским народом, признать нелегитимными все соглашения между режимами Лукашенко и Путина", а при необходимости ввести дополнительные санкции против них.

"У белорусского народа хватит сил, чтобы отстоять независимость. Независимость — это путь к свободе. Жыве Беларусь!" - такими словами заканчивается текст резолюции.

7 декабря в Минске проходили две акции протеста против углубления интеграции Беларуси и России.

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