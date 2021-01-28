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"Никто не имеет право отнимать жизнь". В Польше вступил в силу запрет на аборты

28.01.2021, 13:20
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Польше вступило в силу скандальное решение Конституционного суда о запрете абортов. Несмотря на все акции протесты, проходившие в стране не один месяц, правительство опубликовало решение в "Вестнике законов" спустя 97 дней после его вынесения, пишет Onet.pl.

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В комментарии к решению один из судей написал, что "легализация абортов, даже если существует вероятность тяжелого поражения или неизлечимого заболевания плода, не имеет конституционного оправдания".

В Конституционном суде подчеркнули, что никто не имеет право отнимать жизнь и убийство человека даже в дородовом периоде недопустимо. И даже если ребенок родится с отклонениями или тяжелым заболеванием, это не означает, что он не сможет воспользоваться правами и свободами, гарантированными конституцией, заявили судьи.

Теперь, после вступления решения суда в силу, аборт в Польше будет официально возможен только в двух случаях – если жизни или здоровью матери что-то угрожает либо если беременность наступила вследствие изнасилования.

  • 22 октября 2020 года стало известно, что Конституционный суд Польши решил почти полностью запретить аборты – прерывать беременность запретили даже в случае серьезных нарушений у плода. В тот же вечер в Варшаве начались акции протеста.
  • 23 октября протесты усилились, начались столкновения с полицией.
  • 3 ноября введение запрета на аборты приостановили - правительство решило не торопиться с публикованием решения суда.

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Дарья Мостовая
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