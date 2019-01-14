Легендарного нобелевского лауреата лишили званий за слова о расах

Джеймс Уотсон (фото - EPA)

Американского ученого и нобелевского лауреата Джеймса Уотсона, который вместе со Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом открыл структуру молекулы ДНК, лишили почетных званий из-за его высказываний о расе и интеллекте. Об этом сообщает BBC.

Недавно в одной из телепередач ученый высказал мнение, что гены влияют на различие между средним IQ представителей европеоидной и негроидной рас.

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В лаборатории в Колд Спринг Харбор, которую когда-то возглавлял Уотсон, назвали слова 90-летнего ученого "бездоказательными и необдуманными".

Сейчас Уотсон восстанавливается после автомобильной аварии в доме престарелых. Окружающие считают, пишет источник, что он "немного не в себе".

Уотсон уже говорил подобное в 2007 году, но после извинился. Тогда его уволили из лаборатории в Колд Спринг Харбор, сохранив почетные звания после извинений.

Ранее сообщалось, что ученые выявили различия во фрагментах ДНК, обнаруженных в кровотоке, связанные с возрастом и состоянием здоровья человека.