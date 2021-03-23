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Носовой спрей от COVID-19. Китай одобрил клинические испытания еще одной вакцины CanSino

23.03.2021, 23:49
Носовой спрей от COVID-19. Китай одобрил клинические испытания еще одной вакцины CanSino - Фото
Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA

Китайское управление по лекарственным средствам одобрило для клинических испытаний ингаляционную вакцину от COVID-19, разработанную компанией CanSino Biologics. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на заявление компании.

В CanSino отмечают, что вакцина в виде носового спрея была совместно разработана компанией и Пекинским институтом биотехнологии.

В компании добавили, что заявка на клинические испытания получила зеленый свет 22 марта, а безопасность и эффективность вакцины подлежат подтверждению в ходе испытаний.

Как отмечается, в настоящее время в Китае есть пять вакцин против коронавируса, которые были условно одобрены или разрешены для экстренного использования, но ни одна из них не вводится путем ингаляции.

В августа 2020-го южнокорейские биологи разработали и проверили на мышах вакцину на основе ослабленного нового коронавируса, которую можно будет вводить через носовой спрей.

24 февраля сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов договорился о проведении в Украине части фазы III будущих клинических испытаний "носовой" вакцины-кандидата от индийской компании Bharat Biotech.

25 февраля аффилированная с армией Китая компания CanSino Biologics сообщила промежуточные результаты фазы III клинического испытания своей вакцины-кандидата Ad5-nCoV (торговое название Convidecia) , которая вводится одной дозой: эффективность в предотвращении тяжелого течения COVID-19 – свыше 90%.

Наталия Медведева
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CanSino вакцина коронавирус
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