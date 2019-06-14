Нотр-Дам. Богачи Франции обещали деньги, но так и не дали

Нотр-Дам (фото - EPA)

Миллиардеры, которые публично пообещали сделать пожертвования на восстановление собора Нотр-Дам в Париже, еще не заплатили ни цента на реконструкцию. Об этом сообщил старший пресс-секретарь Нотр-Дама Андре Фино, передает Associated Press.

"Большие доноры не заплатили. Ни цента", — сказал он.

По словам Фино, спонсоры хотят знать, на что тратятся их деньги, а не просто "платить зарплату сотрудникам".

Отмечается, что оплачивали счета и выплачивали зарплату работникам в основном граждане США через благотворительный фонд Друзья Нотр-Дама.

По словам пресс-секретаря собора, работа идет круглосуточно в течение нескольких недель, и, не имея законного финансового механизма для оплаты труда работников, собор надеется на благотворительный фонд для финансирования первого этапа реконструкции.

15 апреля 2019 года в 18:20 по местному времени сработала пожарная сигнализация: загорелся Нотр-Дам де Пари. Пожарных вызвали только в 18:43, когда сработала вторая пожарная тревога. Тогда же стало ясно, что горит крыша. Власти считают, что пожар был случайным, из-за короткого замыкания проводки. Каркас здания удалось спасти, шпиль сгорел и упал.

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