Новогодний теракт в Турции. Обвиняемого приговорили к 40 пожизненным заключениям
Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов был приговорен за умышленное убийство 39 человек
Сегодня, 7 сентября, суд в Турции вынес приговор по делу о теракте в популярном ночном клубе Reina в Стамбуле, в результате которого в 2017 году погибли десятки людей. Об этом сообщает информагентство Anadolu.
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Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов был приговорен к 40 пожизненным срокам заключения без права на условно-досрочное освобождение за нарушение Конституции и умышленное убийство 39 человек.
Кроме того, суд приговорил Машарипова к 1368 годам лишения свободы и судебному штрафу в размере 375 тысяч лир за покушение на убийство 79 человек и ношение оружия без лицензии.
Также сообщается, что приговоры получили пособники Машарипова. В частности, обвиняемый в организации преступления Ильяс Машмарипов приговорен к 20 годам лишения свободы.
- В ночь на 1 января 2017 года в стамбульском клубе произошла стрельба. Жертвами нападения стали 39 человек, большинство из них - иностранцы. Еще 80 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация Исламское государство.
- Машарипов был задержан 16 января. Сразу после его задержания власти Стамбула сообщили, что он признался в совершении преступления. Во время слушаний по делу Машарипов отказался признавать вину.
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