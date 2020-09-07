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Новогодний теракт в Турции. Обвиняемого приговорили к 40 пожизненным заключениям

07.09.2020, 23:51
Новогодний теракт в Турции. Обвиняемого приговорили к 40 пожизненным заключениям - Фото
Абдулгадир Машарипов (фото - dailysabah.com)

Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов был приговорен за умышленное убийство 39 человек

Сегодня, 7 сентября, суд в Турции вынес приговор по делу о теракте в популярном ночном клубе Reina в Стамбуле, в результате которого в 2017 году погибли десятки людей. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

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Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов был приговорен к 40 пожизненным срокам заключения без права на условно-досрочное освобождение за нарушение Конституции и умышленное убийство 39 человек.

Кроме того, суд приговорил Машарипова к 1368 годам лишения свободы и судебному штрафу в размере 375 тысяч лир за покушение на убийство 79 человек и ношение оружия без лицензии.

Также сообщается, что приговоры получили пособники Машарипова. В частности, обвиняемый в организации преступления Ильяс Машмарипов приговорен к 20 годам лишения свободы. 

  • В ночь на 1 января 2017 года в стамбульском клубе произошла стрельба. Жертвами нападения стали 39 человек, большинство из них - иностранцы. Еще 80 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация Исламское государство.
  • Машарипов был задержан 16 января. Сразу после его задержания власти Стамбула сообщили, что он признался в совершении преступления. Во время слушаний по делу Машарипов отказался признавать вину.
Наталия Медведева
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